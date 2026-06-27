Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

La secretaria General de la Presidencia le dedicó un mensaje en redes sociales luego de que el exjefe de Gabinete anunciara su salida del Gobierno. Destacó su trabajo y aseguró que dejó una "marca enorme" en el proyecto oficialista.

Hoy 19:06

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo a Manuel Adorni luego de que el ahora exjefe de Gabinete confirmara su renuncia mediante una carta en la que explicó los motivos de su decisión.

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A través de una publicación en la red social X, la hermana del presidente Javier Milei agradeció el trabajo realizado por Adorni durante su gestión y destacó su compromiso con el Gobierno.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió la funcionaria.

En el mismo mensaje, Karina Milei definió a Adorni como "una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros" y manifestó su acompañamiento en el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

"Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", señaló.

El respaldo de la secretaria General llegó pocos minutos después de que Adorni difundiera una carta pública en la que anunció su salida del Ejecutivo nacional. En ese texto, sostuvo que decidió dejar el cargo luego de haber sido tratado de "delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas".

Asimismo, el exfuncionario afirmó que durante los últimos meses también circularon versiones que atribuían su permanencia en el Gobierno a supuestas presiones sobre el presidente Javier Milei y su hermana, algo que rechazó de manera categórica.

Como cierre de su mensaje, Karina Milei aseguró que el paso de Adorni por el Gobierno dejó una huella importante. "Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", concluyó la funcionaria, ratificando el respaldo del núcleo más cercano al Presidente tras la salida del exjefe de Gabinete.