Ascienden a 1.430 los muertos por el devastador terremoto en Venezuela y continúan las tareas de rescate

Las autoridades informaron que también hay 3.238 heridos y más de 3.000 familias afectadas. Equipos nacionales e internacionales siguen buscando sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, la zona más golpeada por los sismos.

Hoy 21:05

El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela continúa en aumento. Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.430 personas, mientras que 3.238 resultaron heridas y más de 3.000 familias quedaron damnificadas, principalmente en el estado costero de La Guaira.

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Durante una alocución oficial, Rodríguez calificó la tragedia como "el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años", al describir el impacto que provocaron los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia.

La Guaira continúa siendo el epicentro de la emergencia. En esa región colapsaron numerosos edificios y miles de personas debieron abandonar sus hogares. Las autoridades mantienen restringido el acceso al área para facilitar el trabajo de rescatistas, personal sanitario y maquinaria pesada encargada de remover los escombros.

En el operativo participan más de 30.000 efectivos, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, policías, brigadistas, médicos y psicólogos. A ellos se suman más de 1.600 rescatistas internacionales y un grupo de 16 médicos provenientes de Curazao que reforzaron la atención a los heridos.

El Gobierno venezolano también desplegó un amplio operativo humanitario, que incluyó la distribución de 2.600 toneladas de alimentos y agua potable, además de la organización de centros de voluntarios para canalizar la ayuda destinada a las familias afectadas.

Las tareas de búsqueda se desarrollan en condiciones extremadamente complejas debido a las más de 430 réplicas registradas desde el terremoto principal. Mientras tanto, un sitio habilitado para reportar personas desaparecidas ya reúne cerca de 68.000 nombres, aunque las autoridades aclararon que ese número no representa una cifra oficial, ya que depende de las denuncias realizadas por familiares.

En medio de la tragedia también surgieron historias que renovaron la esperanza. Uno de los rescates más conmovedores fue el de un bebé de apenas 18 días y su madre, quienes fueron encontrados con vida entre los restos de un edificio derrumbado en La Guaira y recibieron atención médica inmediata.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene reuniones con especialistas internacionales para coordinar las operaciones de rescate y la llegada de ayuda humanitaria, mientras distintos países continúan enviando personal y recursos para colaborar con la emergencia.

Con miles de desplazados, graves daños en la infraestructura y comunidades enteras sin servicios básicos, Venezuela enfrenta una de las mayores catástrofes de su historia reciente, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes y las autoridades intentan responder a una crisis humanitaria de gran magnitud.