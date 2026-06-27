Las causas judiciales que siguen complicando a Manuel Adorni: en qué estado están las investigaciones

La Justicia avanza con distintas medidas de prueba en dos expedientes que involucran al exjefe de Gabinete. Uno investiga el financiamiento de un vuelo privado a Punta del Este y el otro analiza la evolución de su patrimonio.

Hoy 19:23

Pese a su renuncia a la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni continúa siendo investigado por la Justicia en dos causas que permanecen en etapa de instrucción. Los expedientes avanzan con nuevas medidas de prueba destinadas a determinar si existieron irregularidades vinculadas con un viaje en avión privado a Punta del Este y con la evolución de su patrimonio.

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Una de las investigaciones se centra en el vuelo que realizó durante el feriado de Carnaval junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. En ese expediente, la Justicia busca establecer quién financió el traslado y si existieron beneficios indebidos relacionados con su condición de funcionario público.

Los investigadores también analizan la relación entre Adorni y el empresario Marcelo Grandio, así como los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales. El objetivo es determinar si el pago del viaje pudo constituir un posible caso de dádivas o una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Por el momento, la causa continúa en plena etapa de recolección de pruebas y todavía no existe una resolución sobre la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

En paralelo, el exfuncionario también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, el fiscal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas para reconstruir la evolución de su patrimonio.

Entre las decisiones adoptadas, solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) la elaboración de un informe técnico sobre la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa.

Ese estudio será una de las principales pruebas de la causa, ya que permitirá comparar los ingresos declarados con el crecimiento de sus bienes, entre los que figuran un departamento, una vivienda y ahorros en pesos y dólares, para determinar si existen inconsistencias que requieran nuevas explicaciones.

Una vez finalizado el informe, la Fiscalía evaluará los resultados antes de definir los próximos pasos del expediente. Si el análisis no detecta irregularidades, la causa podría encaminarse hacia un sobreseimiento. En cambio, si surgen diferencias patrimoniales sin justificar, el fiscal podría solicitar la citación a declaración indagatoria de Adorni, una decisión que deberá resolver el juez Ariel Lijo.

Mientras tanto, ambas investigaciones continúan en trámite y la Justicia sigue reuniendo elementos de prueba, sin que hasta el momento exista una definición sobre la responsabilidad penal del exjefe de Gabinete.