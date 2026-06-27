El blindaje político de Milei a Adorni no alcanzó para sostenerlo en el cargo

El Presidente respaldó al exjefe de Gabinete desde el inicio del escándalo, defendió su patrimonio y desestimó las denuncias en su contra. La renuncia puso fin a una estrategia de apoyo que se sostuvo durante más de tres meses.

Hoy 19:32

La renuncia de Manuel Adorni puso fin a una de las defensas políticas más contundentes que protagonizó el presidente Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada. Durante más de tres meses, el mandatario rechazó una por una las denuncias que involucraban a su jefe de Gabinete, descalificó las investigaciones periodísticas, cuestionó a la oposición y llegó a ordenar un respaldo unificado de todos sus ministros.

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Desde que comenzaron a conocerse las primeras revelaciones sobre el crecimiento patrimonial de Adorni, el Presidente optó por blindar públicamente a uno de sus funcionarios más cercanos. Cada nuevo cuestionamiento fue respondido con gestos políticos, fotografías, viajes compartidos y declaraciones que buscaban transmitir confianza absoluta.

El primer respaldo explícito llegó en marzo, cuando comenzaron las polémicas por el viaje de Betina Angeletti, esposa de Adorni, en el avión presidencial y posteriormente trascendieron las vacaciones de la pareja en un vuelo privado y la existencia de una vivienda no declarada en el country Indio Cuá. Lejos de tomar distancia, Milei permitió que el propio funcionario publicara una fotografía junto a él con un mensaje irónico sobre los rumores de una inminente salida.

Con el correr de las semanas, el mandatario redobló la apuesta. En una conferencia realizada por Adorni para responder a las primeras denuncias, todo el gabinete salió a respaldarlo públicamente. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en manifestarse al asegurar que mantenía "intacto" su apoyo y destacar la "integridad" del entonces jefe de Gabinete.

Los gestos continuaron. Durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, Milei interrumpió su discurso para agradecerle públicamente a Adorni por su trabajo. Días después, en el acto por el 2 de Abril, ambos protagonizaron un efusivo abrazo frente a las cámaras, una imagen que volvió a interpretarse como una señal de respaldo político.

En distintas entrevistas, el Presidente también defendió a su colaborador con calificativos elogiosos. Lo definió como "el maravilloso jefe de Gabinete que tengo" y cuestionó duramente a quienes investigaban su patrimonio. Paralelamente, incrementó sus críticas contra el periodismo, al que acusó de impulsar una campaña destinada a perjudicar al Gobierno.

El momento de mayor tensión llegó el 6 de mayo, cuando la entonces ministra y actual senadora Patricia Bullrich reclamó públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para despejar las dudas sobre su patrimonio. Desde Los Ángeles, Milei intervino en una entrevista televisiva para cerrar cualquier discusión interna.

"¿A usted le parece justo ejecutar a una persona honesta? ¡No voy a ejecutar a una persona honesta en el altar del ego de los periodistas!", exclamó el Presidente. En ese mismo reportaje insistió en que Adorni era "una persona honesta", aseguró que "los números estaban en orden" y lanzó una frase que se transformó en una definición política: "Ni en pedo se va".

El respaldo presidencial no quedó solo en las palabras. Días después reunió a todo el gabinete y pidió un apoyo monolítico al funcionario, incluso cuando Bullrich insistía puertas adentro con la necesidad de que brindara explicaciones sobre la evolución de su patrimonio. En otra muestra de confianza, Milei llegó a retirarse de una reunión ministerial y dejó a Adorni al frente del encuentro.

A medida que avanzaban las semanas también se multiplicaron las apariciones conjuntas. Lo llevó a reuniones oficiales, lo acompañó en el Congreso durante la presentación del informe de gestión y hasta difundió un video en redes sociales junto a todo el gabinete, musicalizado con Eye of the Tiger, donde Adorni aparecía como el protagonista de una demostración de unidad política.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse cuando el propio exjefe de Gabinete reconoció públicamente que había mantenido ahorros no declarados durante 25 años y que debía rectificar parte de sus declaraciones juradas. Aquella confesión debilitó la principal defensa del Gobierno, basada en que toda la documentación patrimonial se encontraba en regla.

Aunque Milei mantuvo su respaldo hasta último momento y evitó apartarlo del cargo durante semanas, la presión política, las diferencias internas y el avance de la investigación judicial terminaron haciendo insostenible la continuidad de Adorni. La renuncia presentada este sábado puso fin a una defensa que el Presidente sostuvo casi sin fisuras desde el inicio del escándalo y marcó la salida de uno de los funcionarios de mayor confianza de su administración.