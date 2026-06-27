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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 13º
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Locales

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero celebró sus 100 años con un acto institucional

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron de la ceremonia y entregaron una plaqueta conmemorativa en reconocimiento al aporte de la entidad al desarrollo comercial y productivo de la provincia.

Hoy 22:34
Acto

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero celebró este sábado su 100° aniversario con un acto institucional que reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintos sectores de la comunidad.

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En representación de la Municipalidad de la Capital participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, quienes hicieron entrega de una plaqueta recordatoria a la entidad en reconocimiento a su trayectoria y al aporte realizado durante un siglo al crecimiento del comercio y la producción santiagueña.

La distinción fue recibida por el presidente de la Cámara, David Guido, junto a la representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Beatriz Tourn.

Durante la ceremonia, los funcionarios municipales también transmitieron los saludos y el agradecimiento de la intendenta Norma Fuentes a la comisión directiva de la institución, destacando el trabajo que desarrolla en favor del sector productivo y comercial de la ciudad.

El acto incluyó además el descubrimiento de placas conmemorativas por el centenario de la entidad y la entrega de reconocimientos por parte de diferentes organizaciones civiles, en una jornada que puso en valor el rol histórico de la Cámara de Comercio e Industria en el desarrollo económico de Santiago del Estero.

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