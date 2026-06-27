Fuerte operativo de seguridad en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

El protocolo preventivo se activó durante la noche de este sábado tras un llamado intimidatorio. Hubo despliegue de efectivos federales, bomberos, ambulancias, Defensa Civil y perros rastreadores, mientras que Javier Milei no fue evacuado de la residencia presidencial.

Hoy 23:48

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó durante la noche de este sábado en la Casa Rosada y en los alrededores de la Quinta de Olivos, luego de que se recibiera una amenaza de bomba que encendió las alertas en dependencias oficiales.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la advertencia habría ingresado a través de un llamado anónimo al 911, por lo que se activó el protocolo preventivo correspondiente y se dispuso la intervención de personal especializado.

En la Casa Rosada se realizaron tareas de control e investigación, mientras que el operativo también se extendió hacia la residencia presidencial de Olivos, donde se reforzó el resguardo en el perímetro y en las calles aledañas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Federal Argentina, ambulancias del SAME, personal de Defensa Civil de Vicente López, bomberos y perros rastreadores. El mayor movimiento se registró en la zona de ingreso a la residencia, sobre calle Villate.

Pese al despliegue preventivo, no fue necesaria la evacuación del presidente Javier Milei, quien permaneció en la Quinta de Olivos mientras continuaban las tareas de seguridad.

Por el momento, no trascendió información oficial sobre el resultado final de los rastrillajes ni sobre el origen del llamado intimidatorio que motivó el procedimiento.