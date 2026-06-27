Arde Uruguay: la AUF canceló el chárter y el plantel volverá en vuelos comerciales

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
88' Grupo J
Argelia 2
Austria 2
27 / 06 / 2026
88' Grupo J
Jordania 1
Argentina 3
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 0
Portugal 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo K
RD Congo 3
Uzbekistán 1
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
27 / 06 / 2026 80' Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 80' Grupo J
Argelia
2 - 2
Austria
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Arde Uruguay: la AUF canceló el chárter y el plantel volverá en vuelos comerciales

Tras la eliminación en fase de grupos del Mundial 2026, la delegación uruguaya no regresará junta a Montevideo. La Asociación Uruguaya aclaró que la decisión ya estaba prevista y no se trata de una sanción al plantel.

Hoy 21:47

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones fuertes. Después de la derrota 1 a 0 ante España en el Estadio Akron de Guadalajara, la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó un cambio en la logística de regreso: no habrá vuelo chárter para toda la delegación.

De esta manera, los 26 futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa y los colaboradores del día a día de la Celeste no volverán todos juntos a Montevideo, sino que regresarán por su cuenta en vuelos comerciales.

La decisión se conoció en medio de un clima de fuerte tensión tras una campaña muy golpeada, con dos empates y una derrota, la eliminación temprana del Mundial y una relación desgastada entre parte del plantel y el entrenador.

La explicación de la AUF

A través de un comunicado, la AUF aclaró que la cancelación del chárter no representa un castigo ni un llamado de atención al plantel, sino una decisión logística prevista desde el inicio.

“El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación, más de 150 personas, y la necesidad de trasladar más de 5.000 kilos de equipaje y utilería”, explicó la entidad.

Luego agregó: “Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde dónde comenzaría el retorno”.

Según detalló la casa madre del fútbol uruguayo, al reducirse de manera significativa la cantidad de pasajeros, la vuelta se hará en vuelos de línea comercial.

“Los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos”, indicó la AUF.

Varios jugadores no pasarán por Uruguay

Muchos futbolistas no regresarán directamente a Montevideo, sino que partirán desde México hacia distintos destinos de Europa y Sudamérica, donde viven y juegan habitualmente.

La mayoría tendrá algunos días libres para descansar después de una campaña exigente y luego se pondrá a disposición de sus respectivos clubes para comenzar la pretemporada.

El futuro de Bielsa y una reestructuración en marcha

Más allá de que todavía no hubo una comunicación oficial sobre el futuro de Marcelo Bielsa, en Uruguay dan por hecho que el entrenador no continuará al frente de la selección.

La eliminación temprana aceleró un escenario que ya venía cargado de tensión y abrió la puerta a una reestructuración profunda dentro de la AUF, que incluiría desde acuerdos económicos hasta el trabajo en juveniles.

En ese contexto, empezó a ganar fuerza el nombre de Marcelo Gallardo como posible sucesor, aunque la intención de la dirigencia sería no apurarse en la elección del próximo técnico.

De hecho, una posibilidad que se maneja es que no haya un reemplazante definitivo de Bielsa hasta después de las elecciones de marzo o abril de 2027.

Mientras tanto, la AUF ya le ofreció a Marcelo Broli asumir en la Sub 20 y dirigir a la Mayor en el inicio de las próximas Eliminatorias, aunque el entrenador quedó en responder.

La Celeste se despide así de un Mundial para el olvido, con un regreso fragmentado, un ciclo que parece llegar a su final y varias decisiones importantes por delante.

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