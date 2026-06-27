Agónica victoria de Canadá sobre Sudáfrica para meterse en los 8vos del Mundial 2026

El anfitrión se hizo fuerte y venció por 1 a 0 a los africanos en Los Ángeles Stadium, Jugará ante Países Bajos o Marruecos.

Hoy 18:05

Canadá logró una victoria tan sufrida como merecida frente a Sudáfrica y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto norteamericano se impuso por 1-0 gracias a un gol agónico de su capitán, Stephen Eustaquio, cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Jesse Marsch fue el que más intentó durante los 90 minutos. Desde el inicio asumió el protagonismo, buscó el arco rival y generó las situaciones más claras de peligro. Del otro lado, Sudáfrica apostó a un planteo más conservador, priorizando el orden defensivo y tratando de llevar el encuentro a una definición más extensa.

Durante la primera mitad, las emociones fueron escasas, aunque Canadá estuvo muy cerca de romper el cero antes del descanso. Derek Cornelius ganó de cabeza dentro del área y cuando la pelota parecía ingresar, Modiba apareció sobre la línea para salvar a los africanos. En el rebote, Tani Oluwaseyi también tuvo su oportunidad, pero se encontró con una gran intervención del arquero Ronwen Williams.

El capitán sudafricano fue una de las figuras del encuentro. En el complemento volvió a responder con solvencia ante varias llegadas canadienses y sostuvo la igualdad durante gran parte del partido. Sin embargo, el ingreso de Alphonso Davies, que llegó al torneo con algunas molestias físicas, le dio un nuevo impulso ofensivo a los norteamericanos y complicó cada vez más a la defensa rival.

Cuando el empate parecía inevitable, llegó la jugada que cambió la historia. Tras un centro desde la derecha, Ime Okon despejó hacia el centro del área y dejó la pelota servida para Stephen Eustaquio. El mediocampista controló con el pecho y sacó un potente derechazo imposible para Williams, desatando el festejo canadiense en tiempo de descuento.

Con este triunfo, Canadá sigue escribiendo páginas doradas en su historia mundialista. En apenas su tercer Mundial, alcanzó por primera vez los octavos de final y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Países Bajos y Marruecos. La ilusión canadiense sigue más viva que nunca.