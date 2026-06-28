Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque con una camioneta

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Belgrano y Hernandarias. El conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Hoy 00:35

Un grave accidente se registró durante la noche de este sábado, alrededor de las 23, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron en la intersección de Belgrano y Hernandarias.

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Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de diversa consideración, por lo que debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias.

Posteriormente, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde quedó bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y llevó adelante las tareas de rigor para establecer las causas que provocaron el siniestro vial.

De acuerdo con las primeras informaciones, las circunstancias del choque continúan siendo materia de investigación.