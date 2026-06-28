Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 13º
X
País

Impactante accidente en la General Paz: un auto volcó tras un choque en cadena

El hecho se registró de madrugada en la mano hacia el Río de la Plata. Tres personas sufrieron heridas.

Hoy 08:56

Un choque múltiple sucedió este domingo sobre la Avenida General Paz a la altura de San Martín, en la mano que va hacia el Río de la Plata.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió a las 3.45 de la madrugada y tres jóvenes resultaron heridos, aunque ninguno debió ser trasladado al hospital, de acuerdo al reporte del SAME.

En el siniestro estuvieron involucrados tres autos. Por la violencia del impacto, uno de ellos quedó volcado sobre la autopista. Según informaron fuentes policiales, los heridos son dos hombres de 20 años y uno de 21, que sufrieron lesiones leves.

En el lugar trabajó la Policía Científica para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, no trascendieron los resultados de los controles de alcoholemia realizados a los conductores.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La maldición que evitó Argentina gracias al gol de Jordania
  2. 2. La advertencia de Scaloni para el cruce con Cabo Verde: “Nos van a poner las cosas difíciles”
  3. 3. En vivo: Colapinto afronta una exigente prueba en el GP de Austria de Fórmula 1
  4. 4. Violenta pelea en La Banda: un hombre fue atacado a machetazos y sufrió graves heridas
  5. 5. Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque con una camioneta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT