Impactante accidente en la General Paz: un auto volcó tras un choque en cadena

El hecho se registró de madrugada en la mano hacia el Río de la Plata. Tres personas sufrieron heridas.

Hoy 08:56

Un choque múltiple sucedió este domingo sobre la Avenida General Paz a la altura de San Martín, en la mano que va hacia el Río de la Plata.

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El accidente ocurrió a las 3.45 de la madrugada y tres jóvenes resultaron heridos, aunque ninguno debió ser trasladado al hospital, de acuerdo al reporte del SAME.

En el siniestro estuvieron involucrados tres autos. Por la violencia del impacto, uno de ellos quedó volcado sobre la autopista. Según informaron fuentes policiales, los heridos son dos hombres de 20 años y uno de 21, que sufrieron lesiones leves.

En el lugar trabajó la Policía Científica para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, no trascendieron los resultados de los controles de alcoholemia realizados a los conductores.