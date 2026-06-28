La tajante respuesta de Fernando Burlando sobre los millones que Florencia Peña le habría pedido a Nico Occhiato

El abogado fue consultado por Mirtha Legrand sobre la cifra que trascendió tras la polémica salida de la actriz de Luzu TV.

Hoy 10:08

Fernando Burlando estuvo como invitado en La noche de Mirtha (eltrece) donde la conductora le consultó por la versión que indicaba que Florencia Peña le había exigido una cifra millonaria a Nicolás Occhiato tras haber sido desvinculada de Luzu.

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Según había trascendido, la actriz le habría reclamado una compensación tras la cancelación de su programa por la fake news que dio al aire sobre el padre de Lionel Messi.

En ese contexto, Fernando Burlando rompió el silencio y habló sobre la cifra que comenzó a circular en los últimos días.

La Chiqui le consultó por la versión que indicaba que la actriz habría exigido una indemnización de 200 millones de pesos después de que el ciclo fuera levantado

“Se habló de una cifra muy grande”, le comentó Mirtha Legrand. Ante esa pregunta, Burlando evitó confirmar el monto, aunque dio detalles sobre cómo se calcula un eventual reclamo.

“Bueno, es una figura importante. El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada”, sostuvo.

El letrado también se refirió al delicado momento personal que atraviesa su clienta. “Ella no está bien, está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor”, expresó al hablar de las consecuencias que tuvo para la actriz la cancelación del programa.

Más adelante, Mirtha fue directa y quiso saber si Florencia iniciará acciones legales contra Luzu TV. “¿Florencia hará juicio?”, preguntó la conductora.

Burlando fue contundente en su respuesta: “Sí, está en condiciones de hacerlo. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad”, aseguró, dejando en claro que la actriz podría avanzar judicialmente.