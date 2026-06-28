El lugar de la casa donde hay que poner un frasco con lentejas en julio para atraer la prosperidad

Según el Feng Shui, este ritual tradicional debe realizarse en un sector específico del hogar para favorecer la abundancia y la energía positiva

Hoy 11:24

Para el Feng Shui, hay distintas prácticas con objetos básicos que se pueden aprovechar para atraer abundancia en el hogar. Uno de ellos, es el de colocar un frasco de vidrio con lentejas en un sector específico de la casa en julio para atraer prosperidad.

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Aunque se trata de una creencia tradicional y no de una práctica avalada científicamente, quienes siguen esta tradición consideran que los objetos que representan alimento y multiplicación pueden servir como recordatorios de prosperidad en el día a día.

El lugar más recomendado es el llamado rincón de la riqueza. Dentro de la técnica milenaria, este sector se asocia con la atracción de abundancia y la estabilidad económica.