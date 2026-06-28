Violento choque entre motos en Guasayán: un hombre está grave, una joven en terapia y una niña herida

El accidente ocurrió en un camino vecinal de Guampacha. Los tres protagonistas fueron trasladados de urgencia a Capital; dos de ellos permanecen internados en terapia intensiva.

Hoy 12:10

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, tras protagonizar un violento choque frontal entre dos motocicletas en una zona rural del departamento Guasayán.

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El siniestro vial ocurrió el sábado por la tarde en el paraje La Esquina, localidad de Guampacha, bajo jurisdicción de la Subcomisaría de Santa Catalina. Por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron de frente una motocicleta Zanella ZB y una Motomel S2.

A raíz del fuerte impacto, uno de los rodados sufrió importantes daños, incluso con la rueda delantera desprendida de su eje, quedando ambos vehículos tendidos sobre el camino vecinal.

Los tres involucrados tuvieron que ser trasladados de urgencia hacia centros asistenciales de la ciudad Capital. Según se informó, el conductor de la Zanella ZB permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional, bajo coma inducido, con lesiones cerebrales de consideración.

En tanto, la conductora de la otra motocicleta, una adolescente de 17 años, también se encuentra en terapia intensiva de un centro de salud privado, donde los médicos aguardan estudios para determinar su evolución.

Además, una niña de 7 años, hermana de la joven, permanece internada en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), estable y en observación, mientras se le realizan controles médicos.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Alfonso Arce, se ordenó el secuestro preventivo de ambos rodados para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación del hecho.

Las autoridades también solicitaron informes médicos y continúan con las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.