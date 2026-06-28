Dibu Martínez mostró cómo tiene el dedo fracturado y reveló que atajará sin férula ante Cabo Verde

El arquero de la Selección Argentina contó que la lesión en la mano derecha todavía le molesta, pero aseguró que no corre riesgo para lo que resta del Mundial 2026.

Hoy 12:42

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser protagonista después de la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras el partido, el arquero mostró cómo tiene el dedo que se fracturó antes del torneo y reveló que podría atajar sin férula ante Cabo Verde.

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El arquero del Aston Villa arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que le generó molestias durante toda la preparación mundialista. Sin embargo, dejó en claro que no corre riesgo para lo que resta de la competencia.

“Decidí no operarme, la pasé mal y vine muy jugado. Todavía no pude entrenarme con normalidad, pero el partido que viene ya podré jugar sin férula”, explicó Martínez tras el triunfo argentino.

Una recuperación incómoda

El Dibu contó que la recuperación fue compleja y que todavía siente molestias constantes en la mano derecha. Además, destacó el trabajo realizado junto al profe Luis Martín y el acompañamiento de sus compañeros de puesto, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

“Me la tuve que comer solo, con Martín. Gero y Juan me dieron una mano grande, entrenaron con pelota de vóley toda la semana y me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrir”, relató.

La lesión se produjo durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, en la que Aston Villa venció 3 a 0 a Friburgo y se consagró campeón.

Sobre aquel momento, el marplatense reconoció que atravesó horas de incertidumbre.

“Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza, pero el entrenador siempre me bancó y eso me dio mucho ánimo. El fisio, Pablo Capuchetti, se lo pasó horas a la noche tratando de desinflamar el dedo”, recordó.

Su bronca por el gol de Jordania

Más allá de la alegría por la clasificación y por su recuperación, Martínez no ocultó su fastidio por el gol de Jordania, que le cortó la valla invicta a la Selección en el Mundial.

“Me quería matar. Acá me llegan dos veces nomás, me dio la sensación de Arabia en el Mundial pasado, siento que la podía haber sacado”, expresó el arquero, en referencia a la derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

El gol jordano fue el primero que recibió la Albiceleste en esta Copa del Mundo, aunque el equipo de Lionel Scaloni cerró la fase de grupos con puntaje ideal y clasificación a los mano a mano.

La mirada sobre Cabo Verde

Por último, el Dibu se refirió al próximo rival de Argentina en los dieciseisavos de final. El equipo nacional enfrentará a Cabo Verde este viernes a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Vemos todos los partidos, no tenemos otra cosa para hacer. Ellos son buenos, físicos, defienden bien, son rápidos y se clasificaron en un grupo difícil por algo, hay muchas sorpresas en este Mundial”, analizó.

Con la posibilidad de dejar atrás la férula, Martínez apunta a estar en condiciones para el inicio de la etapa eliminatoria, donde Argentina buscará dar un nuevo paso en defensa del título mundial.