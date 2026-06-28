“Me quedé parado...”, el fastidio de Franco Colapinto tras el GP de Austria de F1

El argentino terminó 15° en el Red Bull Ring y explicó que una falla en el auto lo dejó sin potencia en los primeros metros. Pierre Gasly también mostró su preocupación por el bajo rendimiento del equipo.

Hoy 13:01

El Gran Premio de Austria dejó mucha preocupación en Alpine. Franco Colapinto finalizó 15° y Pierre Gasly terminó 13°, en una carrera complicada para ambos pilotos y con un rendimiento muy por debajo de lo esperado en el Red Bull Ring.

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El argentino fue quien más sufrió el inicio de la competencia. Largó desde el 16° puesto, pero en pocos metros cayó al fondo del pelotón por una falla en su monoplaza. Tras la carrera, Colapinto explicó que no se trató de un error propio ni de un toque con otro auto.

“No me tocó nadie, me quedé parado. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Pasé la curva uno y se quedó de vuelta, me pasaron todos y quedé 22°”, señaló el piloto argentino.

El problema condicionó por completo su carrera, en una jornada en la que el Alpine tampoco mostró ritmo suficiente para pelear más adelante.

“Nos quedamos sin boost”

Colapinto detalló que el inconveniente estuvo relacionado con la potencia del auto y la parte eléctrica, uno de los aspectos que el equipo deberá revisar de cara a la próxima fecha.

“Nos quedamos sin boost, hay que entender el porqué. Fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica. Es nuestro fuerte, siempre largamos bien, reaccioné bien, tuve unos buenos primeros dos o tres metros y se quedó”, explicó.

Después de esa mala partida, el argentino debió remar desde el último lugar. Aunque logró recuperar posiciones, nunca pudo acercarse a la zona de puntos y terminó en el 15° puesto.

Una carrera sin ritmo para Alpine

Más allá de la largada, Colapinto fue crítico con el funcionamiento general del auto y reconoció que el equipo no encontró rendimiento durante la carrera.

“Creo que fue un día malo, sin ritmo, muy lento, patinando mucho, me quedé ahí atrás de los Williams al principio y fue muy difícil pasar”, afirmó.

El argentino también remarcó que el desgaste de los neumáticos traseros fue uno de los grandes problemas del domingo.

“Con las gomas, después, estuve un poco mejor, pero fue una carrera larga y dura, las gomas atrás no aguantaban, fue pésimo. Hay que entender la razón y mejorar en Silverstone”, agregó.

Gasly también mostró su preocupación

El malestar no fue solo de Colapinto. Pierre Gasly, su compañero de equipo, largó 11° y finalizó 13°, también lejos de las expectativas de Alpine.

El francés fue tajante al analizar el rendimiento del auto en Austria.

“No estuvimos cerca para nada. Destruimos los neumáticos, el balance estuvo muy difícil... Fue el día más duro de la temporada”, expresó.

Gasly también se mostró sorprendido por el retroceso del equipo, especialmente después de las mejoras introducidas en el monoplaza.

“No tiene sentido considerando las mejoras que hicimos en el auto. Siempre entusiasma ir a Silverstone, tendremos que trabajar en estos días y entender estos paquetes nuevos para volver a ser competitivos”, sostuvo.

Alpine, obligado a reaccionar

El paso por Austria encendió una señal de alerta para Alpine, que no puede permitirse perder terreno en la zona media de la parrilla. Sus rivales directos mostraron mayor solidez y el equipo francés quedó lejos de pelear por puntos.

La próxima oportunidad para Colapinto y Gasly será en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará el fin de semana del domingo 5 de julio en el circuito de Silverstone.

Allí, Alpine buscará entender qué falló en Austria y recuperar competitividad en una temporada cada vez más exigente.