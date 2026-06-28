Venezuela volvió a temblar: una réplica de 4,9 complicó el operativo de rescate

El movimiento sísmico ocurrió frente a la costa central venezolana y obligó a mantener la alerta en medio de la emergencia.

Hoy 13:08

Una nueva réplica se registró este domingo en Venezuela, de una magnitud de 4,9 grados en la escala de Richter y volvió a generar preocupación en las zonas afectadas complicando las labores de los rescatistas, luego de los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas, y que además, colocó al país con el nombramiento de «Zona de Desastre».

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El movimiento telúrico, de magnitud considerablemente menor al de los sismos principales, se produjo en pleno desarrollo de las tareas de rescate y obligó a interrumpir momentáneamente los operativos en algunos sectores.

El gobierno de Venezuela comunicó la tarde del sábado, que ya son 1.430 los muertos y 3.238 heridos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.

Según los organismos sismológicos, la réplica tuvo una magnitud de 4,9 y se localizó en el mar Caribe, frente a la costa central venezolana. Aunque no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con fuerza en varias ciudades y provocó escenas de pánico entre los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados.

Las autoridades recordaron que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y pidieron a la población mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.

Por su parte, las brigadas de rescate continúan trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes y asistir a los damnificados. Sin embargo, las sucesivas réplicas registradas en los últimos días complicaron las tareas y obligaron a extremar las medidas de seguridad en distintos sectores.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela provocaron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país. Desde entonces, decenas de réplicas mantienen en alerta a la población y a los rescatistas, que continúan trabajando contrarreloj en las zonas más castigadas por el desastre.