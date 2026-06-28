"Decime algo menos argentino": la dura crítica de Zamora a Milei por su discurso en España

El Senador Nacional cuestionó al Presidente por utilizar expresiones como "balón" y "gradas" durante una conferencia en España y recordó la reciente polémica por su mención al General José de San Martín.

Hoy 14:18

Un discurso del presidente Javier Milei durante una conferencia en España volvió a encender la polémica y generó fuertes reacciones en el arco político. Entre quienes salieron a responderle estuvo el senador nacional, Gerardo Zamora, quien cuestionó al mandatario a través de una publicación en sus redes sociales.

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La controversia surgió luego de que Milei utilizara una analogía futbolística para defender su gestión durante su participación en los Cursos de Verano CEU–María Cristina. En ese contexto, tomó como ejemplo a Lionel Messi y afirmó: "Por más que griten desde las gradas, el balón no se mueve".

El Presidente también comparó su desempeño al frente del Gobierno con el del capitán de la Selección Argentina y aseguró que, aunque algunos sostengan que "camina", sigue "metiendo goles". Además, remarcó que "estar en la tribuna es más fácil que en el campo de juego", en referencia a las críticas que recibe su administración.

Las expresiones no tardaron en viralizarse, especialmente por el uso de términos propios del español de España, como "balón" y "gradas", lo que abrió un intenso debate en las redes sociales.

En ese marco, Zamora publicó un mensaje con una crítica directa al mandatario: "No saber el nombre del Gral. San Martín, o llamar 'balón' a la pelota. Decime algo menos argentino".

Con esa frase, el senador nacional aludió tanto a las palabras pronunciadas por Milei en España como a la reciente controversia que protagonizó el Presidente por una mención al General José de San Martín.

El episodio sumó un nuevo capítulo a los cruces entre dirigentes del oficialismo y la oposición, esta vez a partir de un discurso que trascendió el ámbito político y deportivo para instalarse en el centro del debate público.