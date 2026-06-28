El Gobierno anunciará esta tarde a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El actual ministro del Interior reemplazará a Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado. Aunque la decisión está prácticamente definida, el entorno del funcionario aguarda la confirmación directa de Javier Milei.

Hoy 17:07

El Gobierno nacional anunciará este domingo por la tarde la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado.

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Según trascendió desde el entorno del actual ministro del Interior, la decisión ya fue conversada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le habría transmitido que es el elegido para ocupar uno de los cargos más importantes del gabinete nacional.

La oficialización se realizará a través de las redes sociales del Gobierno, aunque Santilli todavía no recibió el llamado directo del presidente Javier Milei, paso que consideran clave antes de dar por confirmada su designación.

Por ese motivo, en el entorno del ministro mantienen cautela, pese a que aseguran que la definición está muy avanzada y que la nueva estructura del Poder Ejecutivo ya lo contempla como el reemplazante de Adorni.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete formará parte de una reestructuración interna impulsada por la Casa Rosada, que incluiría otros cambios dentro del equipo de Gobierno tras la salida del hasta ahora jefe de Gabinete.