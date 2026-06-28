Lilia Lemoine apuntó contra Marcela Pagano tras la renuncia de Adorni: "Usaron la extorsión"

La diputada de La Libertad Avanza aseguró que existió una operación política para forzar la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y cargó contra su compañera de bloque y un periodista.

Hoy 17:22

La diputada nacional Lilia Lemoine salió públicamente en defensa de Manuel Adorni luego de que se confirmara su renuncia a la Jefatura de Gabinete y lanzó fuertes acusaciones contra la legisladora Marcela Pagano y el periodista Eduardo Bindi, a quienes responsabilizó por una supuesta campaña para desgastar al ahora exfuncionario.

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A través de una publicación en la red social X, Lemoine sostuvo que la salida de Adorni fue consecuencia de una "operación" política y afirmó que el objetivo era forzar su renuncia.

"El día que empezaron a operar contra Adorni supe que no iban a parar hasta lograr su renuncia... usaron la posverdad y la extorsión. Típico de Pagano y Bindi", escribió la legisladora.

En su mensaje, Lemoine aseguró que quienes impulsaron esa supuesta maniobra también involucraron al entorno personal del exjefe de Gabinete para debilitarlo políticamente.

"Se metieron con familia y amigos para debilitarlo", afirmó, y luego expresó su repudio hacia quienes, según su visión, participaron de esas acciones. "Quienes fueron parte tienen mi más profundo desprecio y nunca voy a dejar de combatirlos, desde el lugar que esté", agregó.

La diputada también cuestionó a integrantes del oficialismo que, a su entender, no respaldaron a Adorni durante la crisis que derivó en su salida del Gobierno.

"Aquellos tibios que sabiendo la verdad prefieren crucificar a un inocente... a esos los vomita Dios, nada que hacer allí", manifestó.

Lemoine cerró su descargo con un mensaje de apoyo al exfuncionario y destacó el rol que desempeñó desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

"Gracias Manuel por haber sido el mejor vocero que podríamos querer, te banco. ¡Fuerza!", concluyó.

Las declaraciones se producen luego de la renuncia de Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una fuerte crisis política que generó repercusiones tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza.