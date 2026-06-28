La ONU estimó en US$6.700 millones los daños provocados por los terremotos en Venezuela

El cálculo preliminar fue realizado mediante imágenes satelitales y modelos sísmicos. El organismo advirtió que el impacto económico total podría ser considerablemente mayor una vez concluyan las evaluaciones.

Hoy 17:24

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó de manera preliminar que los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles provocaron daños directos por 6.700 millones de dólares en viviendas y bienes económicos, entre ellos comercios, edificios y vehículos.

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La evaluación fue elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante un Análisis Digital Rápido (RAPIDA), una herramienta que combina modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos demográficos para estimar el impacto de desastres naturales en sus primeras horas.

Según el informe, los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron zonas densamente pobladas y de gran importancia económica, incluyendo Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

El organismo también detectó posibles interrupciones en el suministro eléctrico en varias de esas regiones, lo que agrava el panorama para las comunidades afectadas y complica las tareas de asistencia y recuperación.

El representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais, destacó que este tipo de evaluaciones permiten orientar con rapidez la respuesta humanitaria.

"La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva", sostuvo el funcionario, quien además remarcó que la reconstrucción representa una oportunidad para fortalecer la resiliencia de las comunidades y promover un desarrollo más sostenible.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, alrededor de 1,7 millones de estructuras se encontraban dentro de las zonas alcanzadas por el terremoto.

No obstante, la ONU aclaró que la cifra de 6.700 millones de dólares contempla únicamente los daños directos sobre viviendas y activos económicos. El cálculo no incluye el deterioro de infraestructura pública, las pérdidas derivadas de la interrupción de actividades económicas ni los costos que demandará la reconstrucción a largo plazo.

Además, el PNUD advirtió que el impacto económico total podría ubicarse entre una vez y media y tres veces el valor de los daños directos, a medida que avancen las inspecciones y se disponga de información más precisa sobre las consecuencias del desastre.