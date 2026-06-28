Estados Unidos rechazó asistir a María Corina Machado para regresar a Venezuela tras los terremotos

La líder opositora buscó apoyo de la Casa Blanca y del Departamento de Estado para volver a su país en medio de la crisis humanitaria, pero Washington descartó brindar respaldo a la iniciativa.

Hoy 17:55

La dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, intentó obtener apoyo del Gobierno de Estados Unidos para regresar a Venezuela luego de los devastadores terremotos que afectaron al país, pero las autoridades norteamericanas rechazaron la solicitud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la agencia Reuters, Machado mantuvo contactos en los últimos días con funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y con integrantes del Congreso estadounidense para explorar alternativas que le permitieran volver a territorio venezolano en medio de la emergencia humanitaria.

El objetivo de la líder opositora era regresar al país para acompañar la situación generada por los sismos que dejaron miles de víctimas y severos daños materiales en distintas regiones venezolanas.

De acuerdo con versiones difundidas por medios de Estados Unidos, Machado también evaluó la posibilidad de viajar hasta la isla de Curazao con apoyo de contratistas privados de seguridad, desde donde buscaría ingresar posteriormente a Venezuela.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses le comunicaron que no respaldaban esa iniciativa y que el Gobierno no brindaría ningún tipo de apoyo logístico ni político para concretar el viaje.

Ante esa respuesta negativa, la dirigente decidió desistir de su intención de trasladarse a Caracas, al menos por el momento.

La decisión de Washington se conoce mientras Venezuela continúa afrontando las consecuencias de los dos fuertes terremotos registrados esta semana, que provocaron una grave crisis humanitaria y mantienen desplegadas tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.