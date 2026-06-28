Karina Milei reunirá a legisladores de La Libertad Avanza para redefinir la estrategia en el Congreso

Tras la salida de Manuel Adorni y la reestructuración del Gabinete, la secretaria general de la Presidencia encabezará un encuentro con diputados y senadores oficialistas para reactivar la agenda legislativa.

Hoy 18:15

Luego de los cambios en el Gabinete nacional, Karina Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada con el objetivo de reorganizar la estrategia parlamentaria del oficialismo y reimpulsar la actividad legislativa.

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El encuentro está previsto para el próximo miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y se desarrollará en un contexto marcado por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la reorganización interna del Gobierno.

Además de la secretaria general de la Presidencia, se espera la participación de Diego Santilli, quien podría asistir ya como nuevo jefe de Gabinete si se concreta su designación este domingo. También estarán presentes el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y los dirigentes Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, integrantes de la mesa política del oficialismo.

El presidente Javier Milei no participará del encuentro, ya que el martes viajará a Paraguay para asistir a la cumbre del Mercosur. Tampoco está prevista la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, quien en las últimas horas volvió a quedar en el centro de la interna oficialista tras publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a quienes, según afirmó, buscan desgastar al Gobierno desde adentro.

La convocatoria forma parte de una estrategia impulsada por Karina Milei para asumir un rol más activo en la coordinación legislativa. En paralelo, el oficialismo reforzó la comunicación interna mediante un nuevo grupo de WhatsApp integrado por la funcionaria, Ignacio Devitt, Eduardo "Lule" Menem y la presidenta del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich.

La reorganización responde a las dificultades que enfrentó el oficialismo en las últimas semanas para avanzar con proyectos clave en el Congreso. En la Casa Rosada consideran que es necesario mejorar la coordinación política, especialmente en el Senado, donde algunas negociaciones generaron malestar dentro del Gobierno.

Las diferencias con Bullrich también quedaron expuestas tras la última sesión de la Cámara Alta. En sectores cercanos a Karina Milei cuestionan la conducción del bloque y sostienen que la estrategia legislativa debe ser coordinada de manera más directa desde el Poder Ejecutivo. Desde el entorno de la senadora, en cambio, aseguran que las negociaciones con la oposición se complejizaron por la situación política que atravesó Manuel Adorni antes de su renuncia.

Con este escenario, el Gobierno busca retomar el impulso de iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas la reforma electoral y otros proyectos que requieren acuerdos con gobernadores y bloques aliados para avanzar en el Congreso.