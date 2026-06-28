Escándalo en Frías: un hincha ingresó al campo y agredió al árbitro

Un grave episodio de violencia se registró durante el partido entre Club Atlético Frías y Villa Paulina. El encuentro fue suspendido tras la agresión sufrida por el árbitro cuando se disputaban los minutos finales.

Hoy 19:19

Un lamentable y grave hecho de violencia se registró este domingo durante el encuentro entre Club Atlético Frías y Villa Paulina, correspondiente al torneo local.

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Cuando se disputaban los últimos minutos del segundo tiempo y Atlético Frías se imponía por 2 a 1, un hincha de Villa Paulina ingresó al campo de juego y agredió físicamente al árbitro del partido, generando un verdadero escándalo y momentos de máxima tensión dentro del estadio.

La agresión provocó la inmediata interrupción del encuentro y la reacción de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y otras personas presentes, quienes intentaron controlar la situación.

Este tipo de episodios no solo empañan el espectáculo deportivo, sino que también ponen en riesgo la integridad de quienes forman parte del juego. La violencia no tiene lugar en el fútbol y debe ser repudiada por toda la comunidad deportiva.

Se espera que las autoridades de la Liga y los organismos correspondientes analicen lo sucedido y adopten las medidas disciplinarias que correspondan.

El fútbol es pasión, respeto y convivencia. La violencia nunca puede ser parte del juego.