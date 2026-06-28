Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Presidente confirmó la designación a través de X, tras reunirse con Diego Santilli y Karina Milei en Olivos. La jura del nuevo ministro coordinador será el martes a las 16.

Hoy 20:22

El presidente Javier Milei anunció este domingo a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de la renuncia de Manuel Adorni, cuya salida abrió una nueva etapa dentro del Gobierno nacional.

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La confirmación llegó a través de una publicación del propio mandatario en X, donde compartió una foto junto a Santilli y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras el encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!”, escribió Milei.

El anuncio se produjo minutos después de que Santilli ingresara a la residencia oficial, cerca de las 19:20, manejando su automóvil particular y sin realizar declaraciones ante los periodistas que aguardaban novedades.

Con esta decisión, Milei eligió al todavía ministro del Interior para ocupar uno de los cargos más sensibles del Ejecutivo, en un momento marcado por la necesidad de ordenar la gestión y contener las repercusiones políticas de la salida de Adorni.

La designación de Santilli se venía perfilando en las últimas horas, luego de que su nombre quedara instalado como el principal candidato para suceder al exjefe de Gabinete. En la interna oficialista, el futuro ministro coordinador logró construir una relación de confianza con Karina Milei y una buena sintonía con Santiago Caputo.

Durante los últimos meses, Santilli tuvo un rol clave como ministro del Interior, especialmente en la relación con gobernadores, legisladores y sectores de la oposición dialoguista. Ese perfil de articulador político fue uno de los factores que terminaron pesando en la decisión presidencial.

El nuevo jefe de Gabinete llegará al cargo con el desafío de coordinar las distintas áreas del Gobierno, ordenar la agenda legislativa y fortalecer los vínculos políticos en un escenario de fuerte presión interna y externa.

La salida de Adorni se produjo en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, cuestionamientos por la evolución de su patrimonio y una marcada caída de su imagen pública. Tras su renuncia, también dejará su lugar en el directorio de YPF, donde ocupaba un cargo en representación del Estado nacional.

Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada busca iniciar una transición ordenada y abrir una nueva etapa dentro del Gabinete nacional. La jura fue confirmada para el martes a las 16, según informó el propio Milei en su publicación.