Patricia Bullrich felicitó a Diego Santilli tras su designación como jefe de Gabinete

La senadora nacional celebró la designación de Diego Santilli y aseguró que lo acompañarán desde el Congreso para avanzar con las leyes que impulsa Javier Milei.

Hoy 20:23

La senadora nacional Patricia Bullrich felicitó este domingo a Diego Santilli luego de que el presidente Javier Milei lo anunciara como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni.

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A través de una publicación en X, la exministra de Seguridad le dedicó un mensaje a Santilli y destacó el nuevo rol que asumirá dentro del Gobierno nacional. “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo”, escribió Bullrich.

En el mismo posteo, la legisladora remarcó que desde el Congreso acompañarán la nueva etapa del Ejecutivo. “Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos”, expresó.

La reacción de Bullrich se produjo minutos después de que Milei confirmara la designación de Santilli mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió una foto junto al nuevo jefe de Gabinete y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En ese mensaje, el Presidente informó que ya se encuentran delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo y confirmó que la jura de Santilli será el martes a las 16.

Bullrich, por su parte, también dejó un mensaje dirigido a la agenda legislativa del oficialismo. “Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, sostuvo.

La publicación fue leída como una señal de respaldo político al nuevo ministro coordinador, que tendrá entre sus principales desafíos ordenar la gestión interna del Gabinete y fortalecer la relación con gobernadores, legisladores y bloques aliados.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete se da tras la renuncia de Adorni, en medio de una fuerte crisis política dentro del Gobierno y de una reconfiguración del esquema de poder en la Casa Rosada.

Con este respaldo público, Bullrich marcó su alineamiento con la nueva etapa que busca abrir Milei y puso el foco en la necesidad de avanzar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.