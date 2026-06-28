“Asumo el desafío más importante de mi vida”: Santilli habló tras el anuncio de Milei

El nuevo jefe de Gabinete agradeció la confianza de Javier Milei y Karina Milei, y aseguró que trabajará en equipo para avanzar con las reformas estructurales del Gobierno.

Hoy 20:28

Diego Santilli se pronunció este domingo luego de ser anunciado por Javier Milei como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, y definió el cargo como el desafío más importante de su vida.

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A través de una publicación en X, el todavía ministro del Interior agradeció la confianza del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y anticipó que trabajará en equipo dentro del nuevo esquema del Gobierno nacional.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, expresó Santilli en su mensaje, tras la confirmación oficial de su designación.

El nuevo jefe de Gabinete también remarcó que su tarea estará enfocada en una construcción colectiva dentro del equipo de gobierno. “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que el Gobierno cuenta con “una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, en un mensaje alineado con el discurso político del oficialismo.

Santilli aseguró además que buscará profundizar el rumbo de la gestión nacional. “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, manifestó.

El mensaje fue publicado minutos después de que Milei confirmara su nombramiento como nuevo jefe de Gabinete mediante una foto en X, en la que apareció junto a Santilli y Karina Milei.

En ese posteo, el Presidente informó que se encontraban delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo y confirmó que la jura será el martes a las 16.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete se produce tras la renuncia de Adorni, en medio de una fuerte reconfiguración interna del Gobierno y con el objetivo de ordenar la coordinación política del Ejecutivo.

Con su primer mensaje tras el anuncio, Santilli buscó mostrar respaldo al liderazgo de Milei, agradeció la confianza recibida y dejó planteado que su gestión estará orientada a sostener las reformas impulsadas por el oficialismo.