En vivo: Javier Milei habla tras designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Presidente brinda declaraciones luego de confirmar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Se espera que se refiera a la transición interna y a los desafíos de la nueva etapa del Gobierno.

Hoy 20:59

El presidente Javier Milei habla este domingo luego de confirmar la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. En sus primeras definiciones tras el anuncio, el mandatario se refirió a la salida del exfuncionario y explicó por qué terminó aceptando su renuncia pese a que en los últimos días el Gobierno había defendido su continuidad.

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Consultado sobre qué cambió en las últimas horas, Milei sostuvo que la situación de Adorni se había vuelto insostenible por el nivel de ataques personales que, según afirmó, venía recibiendo. “La posición de Manuel considero que ya era inadmisible por los niveles de ataques personales que estaba recibiendo, en especial cuando empezó a recibir agresiones contra sus hijos y su mujer”, expresó.

En esa línea, el Presidente remarcó que la renuncia de Adorni fue indeclinable y defendió la presunción de inocencia del exjefe de Gabinete. “Él no está condenado, hay un proceso de investigación. La Justicia todavía no se ha expedido”, señaló.

Milei también cuestionó el tratamiento público del caso y afirmó que el impacto de las acusaciones terminó alcanzando al entorno familiar del exfuncionario. “El ataque mediático que recibió tuvo un efecto derrame que, cuando llegó a los hijos, entendí la decisión de Manuel”, indicó.

Milei también cuestionó el tratamiento público del caso y afirmó que el impacto de las acusaciones terminó alcanzando al entorno familiar del exfuncionario. “El ataque mediático que recibió tuvo un efecto derrame que, cuando llegó a los hijos, entendí la decisión de Manuel”, indicó.

Luego, el Presidente apuntó contra quienes, según consideró, dieron por culpable a Adorni antes de una resolución judicial. “¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? Me parece que hay cosas que no se entienden. Después se jactan de republicanismo”, expresó.

El Presidente también apuntó contra quienes, según consideró, dieron por culpable a Adorni antes de una resolución judicial. “¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? Me parece que hay cosas que no se entienden. Después se jactan de republicanismo”, expresó.

En ese sentido, Milei volvió a respaldar al exjefe de Gabinete y aseguró que sigue confiando en su inocencia. “Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni, es una persona honesta. Esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a una situación donde fueron agredidos los hijos de Manuel, él decide dar un paso al costado para no poner en riesgo a su familia”, afirmó.

El mandatario insistió en que no va a modificar su criterio por la presión política o mediática y volvió a defender la decisión de Adorni. “Condenar a un inocente es injusto y eso inexorablemente lleva a malas decisiones. Si los argentinos se dejaban engañar frente a una situación donde una persona está siendo investigada y tiene la grandeza de dar un paso al costado, no como en otros casos como el kirchnerismo, que tiene cerca de 50 condenados”, afirmó.

En esa línea, Milei sostuvo que no cambiará su forma de tomar decisiones, aunque aclaró que tampoco iba a exponer a Adorni a una situación límite. “Yo no voy a cambiar la metodología, tomo las decisiones que son correctas. Tampoco voy a llevarlo a un extremo a Manuel, donde hay una situación en la que amenazaban a los hijos. Yo no pienso como piensa un político tradicional”, señaló.

Luego, el Presidente buscó separar la salida de Adorni de los resultados de la gestión y defendió el trabajo realizado durante los últimos meses. “En lo que fue la campaña del 2023 hicimos un conjunto de propuestas, las cuales estaban cumplidas en un 97% antes de llegar a la elección de medio término. Lo que había prometido en cuatro años lo cumplí en dos”, remarcó.

En ese sentido, enumeró algunas de las medidas que, según destacó, se concretaron durante la etapa de Adorni como jefe de Gabinete. “Siendo Manuel Adorni jefe de Gabinete, logramos sacar inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el tema de los holdouts, la modernización laboral, la Ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad. Ni gobiernos militares pudieron sacar esto, nosotros lo hicimos en tres meses”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a apuntar contra el tratamiento mediático del caso y sostuvo que no necesariamente una versión periodística debe ser tomada como verdadera por encima de la palabra de un funcionario.

“Que lo que diga un funcionario no coincida con lo que dice el periodismo tampoco quiere decir que sea mentira. Lo más probable es que el que mienta sea el periodismo”, afirmó el Presidente.

Luego, profundizó sus críticas contra los medios y cuestionó la forma en que, según dijo, se construyen algunas coberturas. “El periodismo miente sistemáticamente. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, acomodan y generan mentiras”, expresó.

Luego, consultado sobre por qué eligió a Diego Santilli para ocupar la Jefatura de Gabinete, Milei explicó que la decisión responde a una necesidad de reorganización política dentro del Gobierno.

“Es un movimiento parecido a lo que hicimos con Francos, porque lo que vamos a hacer nuevamente es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete”, señaló el Presidente.

En ese sentido, remarcó que buena parte de la tarea del nuevo ministro coordinador estará vinculada con la relación con las provincias. “Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de músculo político. Santilli es un gran trabajador y conoce muy bien el oficio”, afirmó.