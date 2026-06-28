Reordenamiento en el Gobierno: quiénes acompañarán a Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete

Tras ser designado por Javier Milei como nuevo jefe de Gabinete, Santilli comenzó a delinear la estructura de trabajo que lo acompañará en su nueva función.

Hoy 20:40

El presidente Javier Milei oficializó este domingo la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos por su patrimonio. Con el desembarco del ex dirigente del PRO, el Gobierno nacional inició una nueva etapa de reorganización interna que también redefine el esquema de poder dentro de la administración libertaria.

Al igual que ocurrió anteriormente con Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete llega al cargo tras desempeñarse en el área política vinculada a la relación con las provincias y el Congreso. Sin embargo, la nueva estructura tendrá algunas diferencias respecto de la implementada en etapas anteriores, especialmente por el rol que asumirá Karina Milei dentro del organigrama oficial.

Uno de los cambios más importantes será la desaparición nuevamente del Ministerio del Interior como cartera independiente. Sus funciones pasarán a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, aunque con una participación central de Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos, quien será designado vicejefe de Gabinete. El funcionario tendrá a su cargo gran parte de las tareas operativas y políticas que anteriormente dependían de Interior, incluyendo el vínculo con legisladores y la coordinación institucional.

En paralelo, Santilli mantendrá una intervención directa en las negociaciones con gobernadores y dirigentes provinciales, una de las áreas en las que construyó experiencia durante su paso por el Gobierno. Según trascendió, el flamante ministro coordinador trabajará en permanente contacto con Karina Milei, quien incrementará su influencia dentro de la estructura oficial.

La secretaria general de la Presidencia también asumiría el control de los medios públicos y de la estrategia de comunicación gubernamental. En ese esquema ya fueron oficializadas las designaciones de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabián Fernández al frente de la Secretaría de Prensa.

Entre los colaboradores más cercanos de Santilli figura Gustavo Coria, actual secretario del Interior y uno de sus hombres de confianza desde hace varios años. También integra el equipo el ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, quien se desempeña como jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores. A ellos se suma Esteban “Larry” Garrido, nombrado recientemente subsecretario de Relaciones con las Provincias.

Con este grupo de dirigentes, muchos de ellos vinculados históricamente al recorrido político de Santilli, el nuevo jefe de Gabinete buscará consolidar una estructura que le permita coordinar la gestión nacional y fortalecer el diálogo político en una etapa clave para el Gobierno. Mientras tanto, este lunes mantendrá una reunión con Ignacio Devitt en la Casa Rosada para terminar de definir el funcionamiento del nuevo esquema antes de asumir formalmente el cargo.