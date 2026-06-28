Mauricio Macri respaldó a Diego Santilli tras su designación como jefe de Gabinete

El expresidente siguió de cerca las negociaciones que derivaron en la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y le expresó su apoyo en una llamada telefónica minutos antes de su reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Hoy 20:42

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno nacional tuvo un seguimiento especial por parte de Mauricio Macri, quien se mantuvo informado sobre las negociaciones y decidió manifestarle personalmente su respaldo al dirigente del PRO antes de que se concretara su incorporación al gabinete de Javier Milei.

Según trascendió, el ex mandatario estuvo al tanto de las conversaciones durante todo el fin de semana a través de distintos interlocutores que le informaron sobre el avance de las gestiones entre la Casa Rosada y el ex vicejefe de Gobierno porteño. El interés de Macri por el proceso respondió tanto a su vínculo político como personal con Santilli, uno de los dirigentes de mayor confianza dentro del PRO.

El momento más significativo ocurrió minutos antes de que Santilli ingresara a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mientras se dirigía a la residencia presidencial, recibió una llamada del propio Macri, quien le transmitió un mensaje de apoyo y confianza de cara al desafío que estaba por asumir.

Horas después, el ex presidente confirmó públicamente ese contacto a través de sus redes sociales. Allí celebró la decisión del Gobierno y sostuvo que confía en que Santilli contribuirá a fortalecer el rumbo del cambio, aportar mayor tranquilidad institucional y facilitar el avance de las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria.

La conversación también reflejó la preocupación de Macri por el funcionamiento de la Jefatura de Gabinete, un área que quedó bajo fuerte observación tras la salida de Manuel Adorni. En ese sentido, el ex mandatario consideró que la llegada del dirigente bonaerense podría ayudar a ordenar la coordinación política y administrativa del Gobierno nacional.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que Macri siguió cada etapa del proceso y que su llamado fue interpretado como un gesto de respaldo hacia uno de los principales referentes del macrismo en la provincia de Buenos Aires. La relación entre ambos se consolidó a lo largo de los años y se mantuvo firme incluso en los momentos de mayor tensión dentro de la oposición.

Con la designación ya confirmada, Diego Santilli inicia una nueva etapa al frente de la Jefatura de Gabinete, con el desafío de fortalecer la articulación política del oficialismo, mejorar la relación con las provincias y el Congreso, y convertirse en una pieza clave dentro del esquema de gestión encabezado por Javier Milei.