Milei respaldó a Adorni tras su renuncia: “Sigo confiando en su inocencia”

El presidente Javier Milei defendió al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, aseguró que dejó el cargo por amenazas contra su familia y negó que su salida estuviera relacionada con problemas de gestión o desgaste político.

Hoy 20:48

Horas después de oficializar la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar a Manuel Adorni y explicó los motivos que derivaron en su renuncia. El mandatario sostuvo que el exfuncionario decidió apartarse del cargo debido a las amenazas que recibieron sus familiares y reiteró su confianza en la inocencia del dirigente.

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“Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, afirmó Milei al ser consultado sobre la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ahora ex jefe de Gabinete. La causa, que se encuentra en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, analiza diferentes movimientos patrimoniales y operaciones financieras realizadas durante los últimos años.

El jefe de Estado rechazó las interpretaciones que vinculan la salida de Adorni con un supuesto desgaste político o dificultades en la gestión. Según explicó, la decisión estuvo motivada exclusivamente por la preocupación del ex funcionario ante las amenazas y agresiones que alcanzaron a su entorno más cercano, especialmente a sus hijos.

“Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia”, señaló el mandatario, quien además cuestionó las críticas hacia el ex funcionario y remarcó que la Justicia todavía no emitió ninguna sentencia sobre el caso.

Durante la entrevista, Milei también defendió el desempeño de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó una serie de iniciativas impulsadas durante su gestión. En ese sentido, aseguró que el Gobierno logró importantes avances legislativos y negó que existieran problemas de coordinación o conducción dentro del gabinete nacional.

Asimismo, el Presidente rechazó la posibilidad de que una eventual interpelación parlamentaria o una moción de censura hayan influido en la renuncia. “Nada, nada, nada”, respondió de manera categórica cuando fue consultado sobre esa hipótesis.

Mientras tanto, el Gobierno avanza en una nueva etapa con la llegada de Diego Santilli como jefe de Gabinete. El ex dirigente del PRO tendrá la tarea de reorganizar el área, fortalecer la articulación política con las provincias y el Congreso y consolidar la estructura de gestión impulsada por la administración de Javier Milei.