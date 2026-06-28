Brasil se lo dio vuelta a Japón en el descuento y consiguió el boleto a octavos del Mundial

La Verdeamarela reaccionó a tiempo y se impuso por 2-1 sobre el seleccionado asiático para meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 16:39

Brasil venció 2-1 a Japón en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, disputado en el Estadio Houston, y logró la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Los goles del encuentro fueron de Casemiro a los 56 minutos y Gabriel Martinelli en el quinto minuto del tiempo añadido, mientras que Kaishu Sano, a los 29 del primer tiempo, había abierto el marcador para el conjunto asiático.

Japón sorprendió y complicó a Brasil

Brasil comenzó el partido con dominio territorial y mayor posesión, generando aproximaciones con Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Júnior, aunque sin claridad en los últimos metros para romper el bloque defensivo japonés.

El conjunto asiático apostó al contraataque y encontró premio a los 29 minutos, cuando Kaishu Sano recuperó en mitad de cancha, avanzó con decisión y definió con un remate cruzado imposible para Alisson, estableciendo el 1-0.

Antes del descanso, Brasil intentó reaccionar con intentos de Vinícius, Paquetá y Cunha, pero se topó con una gran actuación del arquero Zion Suzuki, clave para sostener la ventaja.

Remontada sufrida de la Canarinha

En el complemento, el entrenador Carlo Ancelotti movió el banco y el equipo brasileño salió decidido a cambiar la historia. Japón resistió con orden y volvió a encontrar a Suzuki como figura, con intervenciones determinantes ante Bruno Guimarães y otros ataques claros.

El empate llegó recién a los 56 minutos, cuando Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un centro preciso y establecer el 1-1, tanto que fue validado tras la revisión del VAR.

A partir de allí, Brasil empujó con todo. Vinícius estrelló un remate en el palo y Martinelli tuvo otra clara oportunidad, mientras Japón se replegó cada vez más cerca de su arco.

Martinelli apareció en el final

Cuando el partido parecía ir al alargue, Brasil encontró el golpe definitivo en tiempo de descuento. En el quinto minuto agregado, Bruno Guimarães filtró un pase preciso para Gabriel Martinelli, que controló dentro del área y definió cruzado para el 2-1 final.

Con esta victoria agónica, la Canarinha selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.