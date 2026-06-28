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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 13º
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Locales

El PJ santiagueño evocará el 52º aniversario de la muerte de Perón

En la oportunidad está prevista la participación de funcionarios, legisladores, dirigentes y militantes del ámbito político y gremial, quienes se congregarán para recordar y exaltar los valores y el ideario del emblemático líder.

Hoy 21:17

El próximo miércoles 1 de julio se cumplirán 52 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, tres veces presidente electo de la Nación argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Argentina y Latinoamérica.

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En ese marco el justicialismo santiagueño, encabezado por su titular el senador nacional José Emilio Neder, tiene previsto llevar a cabo la colocación de una ofrenda floral alusiva y posterior ceremonia en el Monumento de Autopista Santiago-La Banda, a las 17hs.

En la oportunidad está prevista la participación de funcionarios, legisladores, dirigentes y militantes del ámbito político y gremial, quienes se congregarán para recordar y exaltar los valores y el ideario del emblemático líder.

“Para el peronismo, la construcción de un país más inclusivo y con movilidad ascendente es posible con soberanía política, independencia económica y justicia social. Y gobernar es crear trabajo”, destacó Neder haciendo alusión a la figura de Juan Domingo Perón.

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