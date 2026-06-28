Batacazo Mundial: Paraguay eliminó a Alemania en los penales y se instaló en los octavos de final

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
5'
Países Bajos 0
Marruecos 0
29 / 06 / 2026
FINALIZADO
Alemania 1
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Brasil 2
Japón 1
FINALIZADO
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
18:00
Francia -
Suecia -
30 / 06 / 2026
22:00
México -
Ecuador -
30 / 06 / 2026
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Batacazo Mundial: Paraguay eliminó a Alemania en los penales y se instaló en los octavos de final

Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, el seleccionado de Alfaro se impuso por 4-3 desde los doce pasos para festejar la clasificación

Hoy 22:01

La selección de Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario, en el partido disputado en el Gillette Stadium de Boston, y avanzar a los octavos de final del certamen.

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El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro se impuso en una serie dramática desde los doce pasos, donde el arquero Orlando Gill se convirtió en héroe al contener dos remates decisivos.

Paraguay golpeó primero a los 42 minutos del primer tiempo con un gol de Julio Enciso, quien conectó de cabeza dentro del área tras un preciso centro de Matías Galarza Fonda.

Alemania había dominado gran parte del trámite con posesión y control territorial, pero sin profundidad. Sin embargo, logró la igualdad a los 10 minutos del complemento mediante Kai Havertz, que peinó un centro desde la izquierda de Leon Goretzka para el 1-1.

Un partido de resistencia paraguaya

En el arranque del segundo tiempo, Paraguay incluso tuvo chances de ampliar la ventaja, pero con el correr de los minutos el conjunto alemán inclinó la cancha y generó varias situaciones claras.

Aun así, la defensa guaraní y las intervenciones de Gill sostuvieron el empate. Incluso en el primer tiempo extra, Alemania llegó a convertir a través de Jonathan Tah, pero el tanto fue anulado por infracción en el área.

En el complemento del suplementario, Paraguay resistió con orden y llevó el partido a los penales.

Gill, el héroe en los penales

En la definición desde los doce pasos, Orlando Gill se transformó en la gran figura al atajar los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade.

Del lado alemán, también hubo errores decisivos: Antonio Sanabria y Jonathan Tah fallaron sus ejecuciones, mientras que el arquero Manuel Neuer solo pudo detener el disparo de Fabián Balbuena.

Con esta histórica victoria, Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia.

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