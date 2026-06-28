Batacazo Mundial: Paraguay eliminó a Alemania en los penales y se instaló en los octavos de final

Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, el seleccionado de Alfaro se impuso por 4-3 desde los doce pasos para festejar la clasificación

Hoy 22:01

La selección de Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario, en el partido disputado en el Gillette Stadium de Boston, y avanzar a los octavos de final del certamen.

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El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro se impuso en una serie dramática desde los doce pasos, donde el arquero Orlando Gill se convirtió en héroe al contener dos remates decisivos.

Paraguay golpeó primero a los 42 minutos del primer tiempo con un gol de Julio Enciso, quien conectó de cabeza dentro del área tras un preciso centro de Matías Galarza Fonda.

Alemania había dominado gran parte del trámite con posesión y control territorial, pero sin profundidad. Sin embargo, logró la igualdad a los 10 minutos del complemento mediante Kai Havertz, que peinó un centro desde la izquierda de Leon Goretzka para el 1-1.

Un partido de resistencia paraguaya

En el arranque del segundo tiempo, Paraguay incluso tuvo chances de ampliar la ventaja, pero con el correr de los minutos el conjunto alemán inclinó la cancha y generó varias situaciones claras.

Aun así, la defensa guaraní y las intervenciones de Gill sostuvieron el empate. Incluso en el primer tiempo extra, Alemania llegó a convertir a través de Jonathan Tah, pero el tanto fue anulado por infracción en el área.

En el complemento del suplementario, Paraguay resistió con orden y llevó el partido a los penales.

Gill, el héroe en los penales

En la definición desde los doce pasos, Orlando Gill se transformó en la gran figura al atajar los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade.

Del lado alemán, también hubo errores decisivos: Antonio Sanabria y Jonathan Tah fallaron sus ejecuciones, mientras que el arquero Manuel Neuer solo pudo detener el disparo de Fabián Balbuena.

Con esta histórica victoria, Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia.