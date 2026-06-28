En vivo: Países Bajos y Marruecos se disputan el boleto a octavos del Mundial en un choque imperdible

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|0
|0
|0
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|Equipo
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|2
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|2
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La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se enfrentan este lunes desde las 22.00 en uno de los partidos más atractivos de los 16avos de la Copa del Mundo.
Países Bajos y Marruecos jugarán este lunes desde las 22.00 en el Estadio Monterrey, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a dos selecciones que llegan invictas y con grandes aspiraciones.
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