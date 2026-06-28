Diego Santilli habló tras reunirse con Javier y Karina Milei en Olivos

El nuevo jefe de Gabinete dio sus primeras declaraciones luego de ser anunciado por el Presidente y confirmó que el Gobierno buscará sostener la gestión y avanzar con las reformas.

Hoy 22:00

Diego Santilli habló con los medios luego de reunirse con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras ser anunciado como nuevo jefe de Gabinete. En sus primeras declaraciones, confirmó cómo será el esquema de funcionamiento y ratificó la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.

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“Estuve reunido con Javier Milei y con la secretaria general, Karina Milei. Cuando llegué me plantearon lo que por ahí era una versión generalizada, pero no había tenido la palabra del Presidente”, expresó Santilli al referirse al encuentro en Olivos.

En ese sentido, el nuevo jefe de Gabinete explicó que el Gobierno volverá a trabajar con un esquema similar al que había tenido Guillermo Francos. “Vamos a funcionar tal cual lo dijo él, de la misma manera que había sucedido antes, con la administración de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete”, señaló.

Luego, Santilli aseguró que su objetivo será sostener el ritmo de gestión y avanzar con la agenda de reformas. “Seguimos trabajando, seguir funcionando a fondo con la gestión, seguir con las reformas que venimos encarando. Por más que hemos cumplido con todo lo que se ha planteado en campaña, hay muchas más reformas en adelante”, afirmó.

Consultado sobre si habló con Mauricio Macri tras la designación, el nuevo ministro coordinador confirmó que mantuvo una comunicación con el expresidente, aunque evitó dar mayores detalles sobre el contenido de la conversación. “Hablé con Mauricio Macri, en un llamado que tiene que ver con él y yo, pero bueno... bien”, indicó.

Al ser consultado sobre qué le pidió el Presidente para esta nueva etapa, Santilli sostuvo que la prioridad será continuar con el rumbo político y económico del Gobierno. “Continuar con un gobierno transformista y reformista de una manera impresionante para la Argentina”, remarcó.

En esa línea, el nuevo jefe de Gabinete destacó el liderazgo de Milei y reconoció el impacto que tuvo el proceso de cambios durante los primeros años de gestión. “El presidente Milei está llevando adelante el país. Han sido dos años muy difíciles, donde la sociedad ha acompañado y acompaña fuertemente”, afirmó.

Finalmente, Santilli aseguró que el proceso de transformación requiere tiempo y pidió sostener el camino iniciado por el Gobierno. “No hay que negar que han sido durísimos, pero transformar 100 años no se hace de la noche a la mañana”, concluyó.