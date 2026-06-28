El Gobierno confirmó la muerte de seis argentinos tras los terremotos en Venezuela

Cancillería informó que recibió 215 pedidos de asistencia consular. Además de las víctimas fatales, hay un argentino hospitalizado y un menor en situación de vulnerabilidad.

Hoy 21:59

El Gobierno argentino confirmó este domingo que seis ciudadanos argentinos murieron como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, donde el saldo de víctimas asciende a 1.450 fallecidos y más de 3.300 heridos.

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La información fue comunicada por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales. El funcionario precisó que Cancillería recibió 215 solicitudes de asistencia consular de argentinos afectados por la emergencia.

Además, detalló que un compatriota permanece internado como consecuencia del desastre y que también se encuentra bajo seguimiento un menor de edad no acompañado o en situación de vulnerabilidad.

Misión consular en Venezuela

Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno dispuso el envío de una misión consular humanitaria a Venezuela para asistir a los ciudadanos argentinos que residen en ese país.

El equipo está integrado por dos funcionarios consulares, quienes arribaron el sábado con la misión de relevar las necesidades de la comunidad argentina, colaborar en la identificación y documentación de ciudadanos, asistir en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañar tanto a los heridos como a las familias de las víctimas fatales.

Asimismo, los representantes diplomáticos mantuvieron contacto con adultos mayores que reciben asistencia a través de Cáritas Venezuela, con el objetivo de evaluar su situación y coordinar la ayuda necesaria.

Asistencia humanitaria

El despliegue de la misión consular se produce casi dos años después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, tras la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas luego de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

En paralelo, Argentina envió el viernes un contingente de 24 brigadistas, integrado por personal militar y civil especializado en tareas de búsqueda y rescate.

El Ministerio de Defensa informó además que se prepara un segundo grupo de ayuda humanitaria, conformado por médicos y enfermeros, mientras un equipo de ingenieros trabaja en la puesta a punto de dos plantas potabilizadoras de agua que serán trasladadas a las zonas afectadas para garantizar el acceso al agua potable de las comunidades damnificadas.