Patricia Bullrich: “La salida de Adorni genera una nueva respiración para el Gobierno”

La senadora nacional habló tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y afirmó que el cambio permitirá retomar la agenda legislativa del oficialismo.

Hoy 23:39

La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió este domingo a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y sostuvo que su renuncia abre una nueva etapa para el Gobierno de Javier Milei.

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En una entrevista televisiva, la legisladora afirmó que el desplazamiento del exfuncionario permite dejar atrás una agenda atravesada por la crisis política y volver a poner el foco en los temas que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

“La salida de Adorni genera una nueva respiración para el Gobierno”, expresó Bullrich, al analizar el impacto de la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

En esa línea, consideró que el cambio “ayuda mucho” a que el oficialismo pueda retomar “la agenda de la gente” y no una discusión que, según señaló, había quedado centrada en la figura de Adorni.

“Este proyecto necesita reelección para poder sentar sus raíces con mucha fuerza, que ya están. Vamos a tener un nuevo momento y esto nos va a permitir a todos trabajar mucho mejor y más concentrados”, remarcó la senadora.

Bullrich también reconoció que había planteado su preocupación ante Karina Milei por el escenario legislativo que se abría con la continuidad de Adorni. Según explicó, la situación en el Parlamento podía derivar en un efecto dominó y trabar la agenda del oficialismo.

“Este tapón teníamos que solucionarlo de alguna manera. Se lo expresé a Karina y demostró mucha comprensión”, afirmó. Además, sostuvo que era difícil avanzar con proyectos como la reforma laboral o la inocencia fiscal mientras el caso seguía ocupando el centro de la discusión política.

La senadora también se refirió a las explicaciones de Milei, quien aseguró que Adorni decidió dar un paso al costado tras ataques contra su familia. “Yo estuve al tanto de amenazas que sufrió; imagino que en el último tiempo habrá tenido situaciones muy difíciles. Esas cosas son duras y suceden”, señaló.

De todos modos, Bullrich aclaró que su posición no respondía a una cuestión personal contra el exjefe de Gabinete, sino a la necesidad de cuidar el rumbo político del Gobierno. “No es un tema personal con Adorni; con Espert hice lo mismo. Se trata del proyecto que le está cambiando la vida a los argentinos para tener un país más desarrollado y hay que cuidarlo”, afirmó.

En otro tramo, la legisladora sostuvo que el oficialismo debía evitar que la crisis derivara en una moción de censura contra Adorni, ya que eso hubiese tenido un impacto institucional fuerte. Según consideró, un desenlace de ese tipo habría sido negativo para el Gobierno y para la imagen del país.

Finalmente, Bullrich defendió la necesidad de expresar diferencias dentro del oficialismo y sostuvo que eso también forma parte de la identidad política del espacio. “En lo político, se trata de decir con honestidad lo que uno piensa. Los liberales convivimos con distintos matices en el marco de una idea general”, concluyó.