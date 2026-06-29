La Municipalidad informó en donde trabajará con su programa de fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida dio a conocer el cronograma de tareas preventivas contra mosquitos y otros insectos que se realizará durante esta semana en distintos barrios de la Capital.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos que se desarrollará durante esta semana en diferentes sectores de la ciudad.
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De acuerdo con lo previsto, este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Almirante Brown, en los sectores Jerarquizado Municipal y Dúplex; Islas Malvinas, en el sector Dúplex y Parque de la Paz; además de Jardín e Independencia, en los sectores Ulluas, Ampliación Independencia y Telefónicos.
El martes, las fumigaciones continuarán en los barrios Los Flores, en los sectores 40, 50 y 200 Viviendas, Dúplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe; La Costa, en los complejos de 300 y 450 Viviendas; y Parque del Río, en sus etapas I, II y III.
Para el miércoles, el operativo está previsto en los barrios Cabildo, sector Ciudad del Niño; Belgrano, sector Palomar; y Reconquista.
El jueves, las pulverizaciones se realizarán en los barrios 8 de Abril, Cáceres y La Católica.
En tanto, el viernes las tareas de fumigación se llevarán adelante en los barrios Centro, Alberdi, Parque Aguirre y San Francisco.
Desde el municipio indicaron que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas que se ejecutan de manera periódica para reducir la presencia de mosquitos y otros insectos en distintos puntos de la ciudad.
Además, en forma paralela, los equipos municipales continúan con tareas de control de larvas de mosquitos y monitoreos para determinar a qué especie pertenecen los insectos detectados en cada sector.