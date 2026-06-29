La Municipalidad informó en donde trabajará con su programa de fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida dio a conocer el cronograma de tareas preventivas contra mosquitos y otros insectos que se realizará durante esta semana en distintos barrios de la Capital.

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La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos que se desarrollará durante esta semana en diferentes sectores de la ciudad.

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De acuerdo con lo previsto, este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Almirante Brown, en los sectores Jerarquizado Municipal y Dúplex; Islas Malvinas, en el sector Dúplex y Parque de la Paz; además de Jardín e Independencia, en los sectores Ulluas, Ampliación Independencia y Telefónicos.

El martes, las fumigaciones continuarán en los barrios Los Flores, en los sectores 40, 50 y 200 Viviendas, Dúplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe; La Costa, en los complejos de 300 y 450 Viviendas; y Parque del Río, en sus etapas I, II y III.

Para el miércoles, el operativo está previsto en los barrios Cabildo, sector Ciudad del Niño; Belgrano, sector Palomar; y Reconquista.

El jueves, las pulverizaciones se realizarán en los barrios 8 de Abril, Cáceres y La Católica.

En tanto, el viernes las tareas de fumigación se llevarán adelante en los barrios Centro, Alberdi, Parque Aguirre y San Francisco.

Desde el municipio indicaron que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas que se ejecutan de manera periódica para reducir la presencia de mosquitos y otros insectos en distintos puntos de la ciudad.

Además, en forma paralela, los equipos municipales continúan con tareas de control de larvas de mosquitos y monitoreos para determinar a qué especie pertenecen los insectos detectados en cada sector.