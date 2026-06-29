La Municipalidad invita al Concierto para la Ciudad del Barco en la Catedral

La propuesta se realizará este lunes 29 de junio, desde las 21, con entrada libre y gratuita. Estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

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La Municipalidad de la Capital invitó a la comunidad a participar del “Concierto para la Ciudad del Barco”, que se realizará este lunes 29 de junio, a partir de las 21, en la Iglesia Catedral Basílica.

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La actividad será la antesala del cronograma de festejos previstos por el 473° Aniversario de Santiago del Estero, organizados por la comuna capitalina en homenaje a la Madre de Ciudades.

El espectáculo contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, dirigida por el maestro Pedro Barbieri e integrada por destacados músicos de la provincia, de reconocida trayectoria a nivel local y nacional.

Con acceso libre y gratuito, el concierto ofrecerá un variado repertorio que incluirá obras de la música clásica, piezas populares y composiciones del cancionero clásico universal.

El “Concierto para la Ciudad del Barco” conmemora el 29 de junio de 1550, fecha en la que Juan Núñez del Prado fundó la Ciudad del Barco, antecedente institucional de la actual Santiago del Estero, considerada la ciudad más antigua del país.

Desde la Municipalidad de la Capital destacaron la importancia de esta propuesta cultural, que busca poner en valor la historia local y acompañar el inicio de un mes cargado de actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la ciudad.