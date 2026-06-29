Femicidio en Colonia Dora: una bombera fue asesinada y su pareja apareció ahorcado

La víctima fue hallada con múltiples heridas en su vivienda del barrio Juventud. La Justicia investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio.

Hoy 06:58

Un brutal episodio sacude a la ciudad de Colonia Dora, donde una mujer fue asesinada y su pareja hallada sin vida en un presunto femicidio seguido de suicidio.

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La víctima fue identificada como Edith Eugenia Pérez, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien fue encontrada sin vida en el patio de su vivienda. En el mismo predio, fue hallado su pareja, Omar Rafael González, suspendido de un árbol.

El hallazgo se produjo en las últimas horas, cuando el hijo de ambos, de 21 años, regresó al domicilio y se encontró con la desgarradora escena. En medio de la desesperación, un vecino dio aviso inmediato a la Policía, lo que derivó en un operativo de urgencia.

De acuerdo con los primeros informes, Pérez presentaba heridas de arma blanca en la zona abdominal, además de lesiones de gravedad en el cuello y la cabeza. Por su parte, González habría fallecido por ahorcamiento, lo que refuerza la principal hipótesis que manejan los investigadores.

La causa es instruida por la fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, con la colaboración de la Dra. María Emilia Ganen, coordinadora de fiscales de Añatuya.

Durante la jornada, trabajaron en el lugar equipos especializados de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para preservar pruebas. En paralelo, la División Homicidios y Delitos Complejos llevó adelante entrevistas y relevamientos en la zona.

Los cuerpos fueron trasladados por la unidad morguera para la realización de las autopsias, cuyos resultados serán clave para determinar con precisión la mecánica del hecho y avanzar en la investigación.