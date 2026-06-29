Insaurralde, Cirio, Adorni y la náusea nuestra de cada día

“Quiero hacer política porque quiero que las cosas cambien... Quiero vivir en el mismo lugar, ir al mismo club. El día que no pueda hacer eso, no hago más política. Quiere decir que algo hice mal”, decía Insaurralde en 2013.

Hoy 07:06

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

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“Yo vengo de una familia donde los valores, el respeto... Mis viejos son docentes, dos laburantes que siempre me decían que meterme en política..., que tenía más para perder que para ganar... Yo les decía 'quiero hacer política porque, la verdad, yo quiero que las cosas cambien'. Pero como se los dije a mis hijos el día que asumí, quería, quiero vivir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, vivir en la misma manzana, ir al mismo club. El día que no pueda hacer eso no hago más política. Quiere decir que algo hice mal”.

Era 2013 y Martín Insaurralde, entonces intendente de Lomas de Zamora, competía por una banca de diputado nacional por el kirchnerismo. Pocos meses después de este spot de campaña, ya en el Congreso, se mudó con su novia Jesica Wanda Judith Cirio, a Puerto Madero. “Por la inseguridad”, explicó. Habría que ver si en ese audio el “quería..., quiero vivir en el mismo lugar...” no fue una traición del subconsciente.

De ahí en más, todo parece haber sido una línea de conducta en su vida, que daba la impresión de haber alcanzado su punto culminante cuando, jefe de Gabinete de Axel Kicillof , apareció a bordo del Bandido en pleno Mediterráneo, junto a la escort Sofía Clérici y un desparramo de lujos, estimados por la Justicia en unos US$ 55 mil sólo en ese viaje, que su módica declaración jurada no le hubiera permitido solventar ni en sueños. Lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.

Días pasados aquellas revelaciones fueron superadas por otras: su ex mujer Jesica Cirio aparece en un video mostrando fajos y más fajos y más fajos de dólares en bolsas Ziploc en el vestidor de Insaurralde, en la casa que compartían cuando eran matrimonio o, tal vez, una asociación ilícita.

Dicen que dicen que el video lo habría filtrado Elías Piccirillo, el siguiente ex de Cirio, con quien se casó en una pomposa ceremonia en los jardines del Palacio Duhau, pleno corazón de Recoleta, hoy separado de ella e investigado por causas que van desde negocios con el dólar blue durante el último gobierno K hasta amenazas y estafas, por las que cumple prisión domiciliaria: el martes pasado fue allanado por segunda vez en la semana. También allanaron la casa de Cirio: más plata, armas que estarían a nombre de su actual pareja y droga para consumo personal. Un fiscal ya pidió la detención de Cirio e Insaurralde. Más que historias de amor, unas de avería.

“Para la gente, Insaurralde y Adorni son la misma cosa”, es la frase con la que, según contó Ignacio Miri en Clarín el sábado, Milei se convenció de que debía prescindir de su jefe de Gabinete, al que venía sosteniendo desde marzo, cuando la presencia de la mujer de Adorni en el avión presidencial a Nueva York destapó una cascada de gastos suntuarios, con cientos de miles de dólares en efectivo, jubiladas generosas y una cantidad de irregularidades dignas de la más pura de las castas.

No casualmente la corrupción figura en el segundo lugar entre los problemas del país en diferentes encuestas. Grave de por sí, y omnipresente en los tiempos del kirchnerismo, la cuestión se torna más acuciante cuando se confronta con las dificultades y penurias económicas que atraviesa una enorme parte de la sociedad.

En su insólita carta de renuncia, y contra todo lo que salió a la luz en los últimos meses e incluso él mismo admitió (el pen drive de las cripto, los miles de dólares encontrados en un cajón de la casa de su padre, las rectificaciones a sus declaraciones juradas) o los más de $ 8 millones en colchones y demás pagados cash por su secretaria con factura emitida a nombre de ella, entre otros, Adorni sigue victimizándose, habla de “operaciones mediáticas”, y se describe como “un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre”, desmintiendo lo de “se le dio todo junto” de su escribana.

Hartos ya de estar hartos y con una sensación diaria bastante parecida al asco. Así andamos.