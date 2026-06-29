Olivia Wilde encuentra libertad tras el fracaso y redefine su cine con "The Invite"

Tras el duro recibimiento de su anterior película, la directora apuesta por un enfoque arriesgado, teatral y completamente independiente, defendiendo el cine en salas y celebrando el valor del error en su proceso creativo.

Hoy 07:00

La directora Olivia Wilde asegura que el 38% en Rotten Tomatoes de su anterior película, “Don’t Worry Darling”, lejos de perjudicarla, terminó por “liberarla” creativamente y darle el impulso necesario para arriesgarse con su nuevo proyecto, “The Invite”.

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En una industria donde el éxito crítico suele dictar el rumbo de las carreras, Wilde decidió hacer exactamente lo contrario a lo esperado. Rodó su tercer largometraje en apenas 21 días, de forma secuencial y con un enfoque más cercano al teatro que al cine tradicional. La historia, confinada a un solo departamento en San Francisco, le permitió ensayar durante semanas con el elenco, apostando por un proceso creativo poco convencional.

El resultado es una comedia claustrofóbica que sigue a dos parejas atrapadas en una noche cargada de tensiones, secretos y revelaciones. Para Wilde, este formato no solo fue un experimento narrativo, sino una forma de priorizar el proceso sobre el resultado, algo que afirma haber aprendido tras enfrentar duras críticas en el pasado.

“Creo en el fracaso temprano”, señaló la directora, quien considera que atravesar una mala recepción pública elimina el miedo al qué dirán. “Una vez sobrevives a eso, hay una sensación de liberación que te permite arriesgarte sin reservas”.

Uno de los aspectos más comentados de “The Invite” es su final ambiguo, que ha generado múltiples interpretaciones. Wilde confirmó que su intención era dejar abierta la posibilidad de que ciertos personajes no sean reales, sino proyecciones de los protagonistas. Este recurso convierte la historia en una reflexión sobre las relaciones de pareja, los deseos reprimidos y las versiones idealizadas de lo que pudo haber sido.

Además, la cineasta destacó el trabajo de Seth Rogen, a quien considera en el mejor momento de su carrera. Según Wilde, el actor logra un equilibrio entre sensibilidad y comedia, aportando una actuación que eleva el tono emocional del filme.

Otro punto clave fue su decisión de mantener la película fuera de las plataformas de streaming. Pese a múltiples ofertas, Wilde insistió en un estreno en cines, defendiendo el valor de la experiencia teatral y el resurgimiento del interés del público —especialmente la Generación Z— por ver películas en pantalla grande.

Con “The Invite”, Olivia Wilde no solo presenta una propuesta íntima y arriesgada, sino que también reafirma su postura: el cine, incluso en tiempos de cambio, sigue siendo un espacio para la experimentación, la autoría y la valentía creativa.