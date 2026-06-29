Conmoción en Estados Unidos: tiroteo en una fan zone del Mundial deja un muerto

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La Policía investiga el hecho como un homicidio. El ataque ocurrió en un espacio con pantallas gigantes para ver el Mundial, aunque en ese momento no se estaba transmitiendo ningún partido.
Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un tiroteo ocurrido en una zona de entretenimiento en la ciudad estadounidese de San José, estado de California, donde funcionaba una fan zone del Mundial con pantallas gigantes para la transmisión de partidos.
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De acuerdo con la policía local, una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar del hecho, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con heridas de extrema gravedad.
El Departamento de Policía de San José informó a través de la red social X que el caso está siendo investigado como un homicidio y que varias calles aledañas permanecieron cerradas mientras avanzaban las pericias.
El hecho ocurrió en la Plaza San Pedro, uno de los principales puntos del área de la Bahía de San Francisco donde se concentran aficionados para seguir los partidos del Mundial en pantallas gigantes.
En el momento del tiroteo no se estaba transmitiendo ningún encuentro de la Copa del Mundo.
Tras el ataque, la zona fue acordonada y la mayoría de los bares del sector cerraron sus puertas mientras avanzaban las tareas de investigación.
Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias del hecho. No se informaron detenciones hasta el momento.