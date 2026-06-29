Femicidio de Edith Pérez: "Era un matrimonio tranquilo, estamos sorprendidos"

El jefe de Bomberos Voluntarios de Añatuya dijo que la mujer asesinada en Colonia Dora "tenía un espíritu muy colaborativo" y que no conocía antecedentes de violencia entre la pareja.

Hoy 09:33

El jefe de Bomberos Voluntarios de Añatuya, Fabián Farías, expresó su profundo dolor y consternación tras el femicidio de Edith Eugenia Pérez, integrante del cuerpo activo, y aseguró que no existían antecedentes de violencia en la pareja.

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En diálogo con Radio Panorama, Farías manifestó: “Era un matrimonio tranquilo, estamos sorprendidos, dolidos y consternados”, al tiempo que destacó las cualidades humanas de la víctima. “Tenía un espíritu muy colaborativo. Siempre dispuesta a ayudar al prójimo. Era muy trabajadora y una madre muy responsable”, agregó.

El jefe de Bomberos también indicó que, según los testimonios recabados, “los vecinos escucharon gritos” en el momento del hecho. No obstante, aclaró que los recientes estados de WhatsApp publicados por Pérez “no tenían nada que ver con una situación de violencia, sino frases y canciones”.

El hecho

La tragedia salió a la luz en las últimas horas, cuando el hijo de la pareja, de 21 años, regresó a la vivienda familiar y se encontró con una escena desgarradora. En el patio del domicilio yacía sin vida Edith Eugenia Pérez, mientras que en el mismo predio fue hallado su pareja, Omar Rafael González, suspendido de un árbol.

De acuerdo con los primeros informes, Pérez presentaba heridas de arma blanca en la zona abdominal, además de lesiones de gravedad en el cuello y la cabeza. Por su parte, González habría fallecido por ahorcamiento, lo que refuerza la principal hipótesis que manejan los investigadores.

Tras el hallazgo, un vecino dio aviso inmediato a la Policía, lo que derivó en un operativo de urgencia en el lugar.