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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 11º
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Mundo

Horror en Alemania: un tiroteo en un centro juvenil dejó cinco muertos

El ataque ocurrió a plena luz del día y obligó a un masivo despliegue policial. Hay un detenido y las autoridades buscan esclarecer qué motivó la tragedia.

Hoy 10:11
Alemania

Al menos cinco personas fueron asesinadas durante un feroz tiroteo ocurrido hoy en la localidad de Stade, en el estado de Baja Sajonia, al norte de Alemania y a unos 60 kilómetros de Hamburgo.

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Según confirmó un portavoz policial en medios locales, el ataque ocurrió en el centro histórico de la ciudad, que cuenta con unos 50.000 habitantes.

El hecho se produjo en un centro juvenil ubicado sobre la calle Dankerstrasse, donde se registraron varios disparos.

Un importante despliegue policial tuvo lugar en la zona y, de acuerdo con los primeros reportes, un sospechoso fue arrestado.

En un comunicado que fue publicado en redes, la policía local solicitó a la población que evite la zona mientras continúan las tareas de investigación y seguridad.

Medios alemanes como Bild y NTV informaron que las autoridades mantienen acordonada el área.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de las víctimas ni del atacante. El operativo policial sigue activo en el centro de Stade.

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