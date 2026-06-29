Encontraron el cuerpo de una mujer en un basural de Santa Fe: investigaban un posible femicidio

El cadáver estaba dentro de una bolsa. Los peritos buscaban confirmar la identidad de la víctima, mientras un hombre quedó detenido por el caso.

Hoy 10:51

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en un basural conmocionó este domingo a los vecinos del barrio Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. La Justicia investiga si se trata de un nuevo caso de femicidio y ya hay un sospechoso detenido.

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La investigación quedó en manos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó una serie de pericias para establecer tanto la identidad de la víctima como la causa de su muerte, datos que serán determinantes para avanzar en la causa.

Además del examen forense, los especialistas tomarán huellas dactilares para confirmar oficialmente quién es la víctima.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Santa Fe y peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes preservaron la escena y recolectaron evidencias para avanzar en la investigación.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el cuerpo podría pertenecer a una mujer de 32 años cuya desaparición había sido denunciada el sábado por su familia.

Desde ese momento, las autoridades desplegaron un operativo bajo estricta reserva. Los familiares aportaron información clave, entre ella datos personales, características físicas, la ropa que vestía al momento de desaparecer y los lugares que frecuentaba, elementos que ahora forman parte de la causa.

El informe forense será el paso decisivo para confirmar la identidad de la víctima, determinar cómo murió y establecer si el expediente quedará formalmente encuadrado como un femicidio.

Hasta entonces, la causa sigue bajo un fuerte hermetismo mientras los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la mujer.

En paralelo, una persona permanece detenida y es investigada por su posible participación en este hecho y por otros delitos relacionados que también son analizados por la Fiscalía.

Su situación procesal dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias ordenadas por los investigadores.