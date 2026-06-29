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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Un motociclista resultó herido tras el choque con una camioneta en el barrio Mariano Moreno

El siniestro vial ocurrió en la mañana de este lunes, en la intersección de Narziso Gómez y Olivero Paladini.

Hoy 11:43

Un motociclista resultó herido tras un fuerte accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes en el barrio Mariano Moreno de la ciudad Capital.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 10 en la intersección de las calles Narciso Gómez y Oliviero Paladini, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta y una motocicleta.

Según informaron fuentes policiales, los vehículos involucrados fueron una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Héctor Bartolomé Sequeira, de 52 años y una motocicleta Zanella RX 150cc, guiada por Pedro Pablo Cruz, de 45 años.

Como consecuencia del impacto, Cruz resultó lesionado y fue asistido en el lugar, para luego ser trasladado por personal del SEASE 107 al Hospital Regional.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 45ª junto a la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro vial.

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