Milei se reunió con Flávio Bolsonaro en la Casa Rosada y reforzó su alineamiento con la derecha brasileña

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en ese país y una de las figuras invitadas a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel.
El mandatario recibió al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Luego encabezará un encuentro internacional de legisladores en la capital argentina.
El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en ese país y una de las figuras invitadas a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel. El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.
El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en ese país y una de las figuras invitadas a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel.
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La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.
El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.