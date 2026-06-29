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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
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País

Milei se reunió con Flávio Bolsonaro en la Casa Rosada y reforzó su alineamiento con la derecha brasileña

El mandatario recibió al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Luego encabezará un encuentro internacional de legisladores en la capital argentina.

Hoy 12:40

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en ese país y una de las figuras invitadas a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel.

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La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.

El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.

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