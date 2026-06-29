La Municipalidad de La Banda promueve el testeo gratuito de VIH, sífilis y hepatitis

En el marco del Día Mundial del Testeo de VIH, la Sala Villa Elena ofrece estudios rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales para la detección de infecciones de transmisión sexual.

Hoy 13:16

En el marco del Día Mundial del Testeo de VIH, que se conmemora cada 27 de junio, la Sala Villa Elena, dependiente de la Municipalidad de La Banda, reafirma su compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el diagnóstico oportuno de las infecciones de transmisión sexual.

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En este sentido, el equipo de salud brinda el servicio de testeo rápido de VIH, sífilis y hepatitis, de manera gratuita, voluntaria, confidencial y segura, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud y fomentar el diagnóstico precoz entre los vecinos.

Desde la institución se invita a toda la comunidad a realizarse el test, destacando que conocer el diagnóstico a tiempo permite acceder al tratamiento adecuado, mejorar la calidad de vida y contribuir a la prevención de nuevas infecciones.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa fortaleciendo las acciones de prevención, promoción de la salud y acceso equitativo a los servicios sanitarios, reafirmando el compromiso con el cuidado y el bienestar de todos los bandeños.