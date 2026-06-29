"En Las Termas el municipio hizo la plancha con el Moto GP y descuidó muchos eventos"

Así lo afirmó en diálogo con Radio Panorama el candidato a intendente por La Libertad Avanza, Dante Donadel.

Hoy 13:37

El candidato a intendente por La Libertad Avanza en Las Termas de Río Hondo, Dante Donadel, cuestionó la gestión municipal y planteó la necesidad de impulsar nuevas políticas para reactivar la ciudad, especialmente en materia de turismo, servicios y apoyo al sector privado.

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En diálogo con Radio Panorama, Donadel explicó los motivos de su incursión en la política: “Comparto las ideas del partido, me vi reflejado con ese tipo de política y eso me llevó a involucrarme. Me pareció bueno empezar de cero con un equipo nuevo que no esté contaminado con ciertas políticas”.

El candidato sostuvo que la ciudad ha tenido un retroceso en comparación con otras localidades de la provincia. “Vemos que la ciudad ha decaído mucho a pesar de las inversiones por parte del Gobierno. Santiago Capital ha crecido una barbaridad y Las Termas ha caído. El municipio no ha acompañado estas obras con otro tipo de proyectos como festivales, eventos de fines de semana o atractivos para la inversión privada”, expresó.

En ese sentido, apuntó contra las trabas burocráticas que afectan al desarrollo económico: “Habilitar un comercio es complicado, hay mucha burocracia y eso desalienta al inversor. En Las Termas se vive del sector privado y si no se le dan las herramientas, la inversión cae y ahí sucede lo que sucede ahora”.

Asimismo, Donadel remarcó deficiencias en los servicios básicos: “El agua no está llegando a todas las casas, también hay problemas con la red de cloacas, hay viviendas sin conexión y la falta de calles genera barriales cuando llueve, complicando los accesos. Cuando se sale del centro se empiezan a ver las falencias”.

En cuanto al potencial turístico, consideró que la ciudad está subexplotada: “Las Termas está explotada en un 10% de lo que es. El gobierno municipal hizo la plancha con el Moto GP, descuidando Semana Santa, festivales y muchos eventos que no se están haciendo, como el Festival del Canasto o el Pre Cosquín. Tampoco tiene un parque acuático, algo que los turistas reclaman”.

Finalmente, señaló que uno de los ejes de su propuesta será mejorar la calidad de vida en los barrios: “Nuestro primer objetivo es empezar por los barrios, ese es el compromiso con la ciudadanía porque faltan muchas cosas, entre ellas el transporte público. La ciudad creció mucho y actualmente hay zonas que antes eran monte y hoy están completamente pobladas”.